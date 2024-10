Sono 44 i ristoranti calabresi nella Guida del "Gambero rosso"

Sono 44 i ristoranti calabresi inseriti nell'edizione 2025 della "Guida del Gambero rosso", che si rinnova seguendo l'evoluzione della ristorazione italiana.

Tra i locali della Calabria segnalati dalla guida ci sono 18 new entry. "Anche la Calabria - é detto in una nota - è protagonista di un'evoluzione che, pur mantenendo il legame con la cucina contadina tradizionale, reinterpreta i sapori autentici del territorio con tecniche contemporanee, per offrire esperienze culinarie raffinate". Tra i nuovi ingressi c'é quello della "Morzelleria scinduta de' barracchi", locale fondato a Catanzaro da un gruppo di giovani in cui si celebra il "morzello", famosa e secolare specialità gastronomica della città, composta da una trippa densa e piccante servita nella pitta, forma rotonda di pane di grano duro. Ci sono poi, tra gli altri, il "102" di Lamezia Terme; "Abbruzzino Oltre", sempre a Lamezia Terme; "Contrada Carrozzino", a Zagarise; "La Rosa nel bicchiere", a Soveria Mannelli; "Simposio Mare e Vini", a Cosenza; "Pesce Fuor d'Acqua", a Rende; "Brillo Parlante", a Lorica di San Giovanni in Fiore; "L'A Gourmet Accademia", "L'Officina del Gusto" e "Timo", tutti a tre a Reggio Calabria; "Do' Priuri", ad Antonimina; "Osteria Zero", a Taurianova, "Arcobaleno Cocktail Bar", a Ricadi; "De' Minimi del Villa Paola", a Tropea; "La Lamia", sempre a Tropea; "La Tavernetta, a Spilinga; "Salimora" a "La Meridiana Residence", a Ricadi.

Una menzione speciale é andata alla "Forchetta Verde Dattilo", a Strongoli.



