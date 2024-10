Occhiuto, omicidio Fortugno scolpito nella nostra memoria

"Il barbaro assassinio di Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale, è scolpito per sempre nella nostra memoria". Così, in una nota, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

"A 19 anni di distanza da quel brutale omicidio, che rappresentò anche una grave intimidazione nei confronti di tutti i calabresi - aggiunge Occhiuto - è dovere delle istituzioni e dei cittadini commemorare un uomo mite, onesto e appassionato e, soprattutto, rafforzare quotidianamente il valore della legalità nei nostri territori. La politica e le istituzioni hanno il compito di non arretrare mai di fronte alla sopraffazione criminale e di affermare ogni giorno le ragioni democratiche del vivere civile".



