Scoperta organizzazione dedita a traffico migranti, 6 arresti

Un'organizzazione criminale dedita all'immigrazione clandestina è stata scoperta dai carabinieri del Ros che hanno arrestato sei persone di nazionalità egiziana.

Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

L'indagine, condotta dal Ros sotto la direzione della Dda, ha preso il via con l'arrivo dalla Libia, il 10 marzo 2023, di una imbarcazione di migranti con 487 persone recuperata dai reparti operativi della Guardia di finanze e della Guardia costiera e condotta nel porto di Crotone. Gli accertamenti hanno portato all'individuazione degli scafisti e del pilota e capitano dell'equipaggio del peschereccio.

L'arrivo è avvenuto pochi giorni dopo il tragico naufragio del caicco Summer Love, proveniente dalla Turchia, verificatosi il 26 febbraio 2023 nelle acque antistanti Steccato di Cutro e che provocò la morte di 94 persone, tra cui 35 bambini, ed una decina di dispersi.



