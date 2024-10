Francesco Colella visita il Centro calabrese di solidarietà

L'attore Francesco Colella, che domani sera sarà in scena nel teatro Comunale di Catanzaro con lo spettacolo "Meno di Due", ha incontrato gli ospiti della comunità del Centro calabrese di solidarietà. L'incontro ha rappresentato un momento per dialogare sulle ragioni che lo hanno portato a sostenere il Centro.

"Non c'è occasione più bella per me - ha detto Colella - che esercitare il mio lavoro o l'arte, al servizio della solidarietà. Sembra che sia un gesto di generosità, ma non lo è, e non lo dico per retorica, ma sono io che ricevo tantissimo da questa esperienza. Questa sfida è una tappa del mio viaggio sentimentale quindi è ovvio che io faccio soprattutto un regalo a me stesso".

L'attore, che nel corso dell'incontro ha parlato della "profondità umana attraverso le parole di Shakespeare" ed ha raccontato alcuni suoi momenti familiari, ha sottolineato come "il teatro sia un luogo di aggregazione civile ed è ancora più civile fare in modo che possa essere un luogo di persone che vogliono solidarizzare tra di loro. E allo stesso tempo è un'arte nata per rendere più sopportabile il dolore e raccontare le nostre fragilità, le nostre gioie".

La presidente del Centro calabrese di solidarietà, Isolina Mantelli, ha illustrato le esigenze e gli obiettivi dell'iniziativa. "L'idea - ha detto - é quella di poter ripartire con gli orti che non possiamo più coltivare a causa dell'invasione dei cinghiali di dimensioni stratosferiche.

Occorre trovare risorse economiche per poter recintare la struttura e tenere fuori i cinghiali. Ma questo ha un costo notevole per un piccolo centro come il nostro e stiamo chiedendo aiuto".

L'incasso dello spettacolo teatrale che Francesco Colella porterà in scena al Comunale di Catanzaro sarà devoluto proprio al Centro calabrese di solidarietà.



