Calcio: Corte d'appello Figc conferma il -4 al Cosenza

La Corte federale d'appello, a Sezioni unite, della Figc, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo del Cosenza, che milita nel campionato di serie B, "confermando i 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e la sanzione di diecimila euro di ammenda inflitti dal Tribunale Federale Nazionale nell'ambito di due diversi procedimenti", è scritto in una nota sul sito della Figc.

Confermata anche l'inibizione di 18 mesi nei confronti di Roberta Anania, all'epoca dei fatti legale rappresentante pro tempore del club.

Il sito della Figc ricorda anche che "la società era stata deferita dalla Procura federale per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla Covisoc".



