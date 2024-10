Calabrese, fondamentale partecipazione Calabria a TTG Rimini

Si è conclusa la 61esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini che ha visto la partecipazione della Regione Calabria con uno stand dedicato alle sue eccellenze turistiche e culturali. Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale.

"L'assessore al Turismo, Giovanni Calabrese - si aggiunge - ha partecipato alla kermesse insieme alla dirigente generale del Dipartimento, Maria Antonella Cauteruccio, e ai dirigenti di settore,Gina Aquino, Cosimo Carmelo Caridi e Giovanni Aramini, intervenendo nei diversi seminari che si sono svolti nello stand della Calabria ed accogliendo gli espositori e i tantissimi visitatori, e per promuovere il territorio calabrese a livello nazionale e internazionale. Calabrese si è poi personalmente confrontato con i circa 50 operatori della Calabria giunti a Rimini per un momento di crescita e confronto, ascoltando suggerimenti e idee".

A conclusione della tre giorni Calabrese ha parlato di "risultati positivi". "La partecipazione della Calabria al TTG - ha affermato l'assessore - è stata fondamentale per instaurare nuove collaborazioni con gli operatori del settore, attirare investimenti e dare maggiore visibilità ad una regione ricca di potenzialità turistiche ancora da scoprire. Registriamo numeri positivi. La nostra regione cresce sempre più nell'offerta turistica ed è sempre più riferimento per molti turisti. Questo grazie anche al percorso avviato, con lungimiranza e responsabilità, insieme al presidente Roberto Occhiuto, al piano strategico che mette in relazione turismo-lavoro-ambiente, asset vincente e vera opportunità per fare crescere la nostra regione e dimostrare che c'è una Calabria bella, positiva ed attraente.

Siamo consapevoli che c'è molto da fare e la nostra partecipazione a Rimini è stata importante non solo per promuovere il vero volto della Calabria, ma anche per incontrare e confrontarci con operatori ed esperti del comparto del turismo".

"Interessante e fondamentale - ha aggiunto Calabrese - è stato proprio il breefing, alla presenza anche del presidente di Federalberghi Fabrizio d'Agostino, con le aziende, gli operatori, le strutture ricettive presenti nel nostro stand che ci ha permesso di conoscere più da vicino le opportunità ed i punti di forza, nonché di accogliere le varie istanze dai diretti interessati. Abbiamo territori straordinari, risorse naturali ed un patrimonio culturale e storico che ci permettono di vivere di turismo per 365 giorni l'anno e lavoriamo per destagionalizzare l'offerta, perché la Calabria non è solo meta balneare. Ed a tale proposito presenteremo presto importanti misure e avvisi per migliorare e riqualificare le strutture ricettive, extra alberghiere, case vacanze e la rete dei b&b perché vogliamo puntare sulla qualità, sull'innovazione, sul turismo delle radici e sul potenziamento dei servizi per valorizzare al meglio le nostre ricchezze. I risultati sono noti tutti: oltre al progetto sostenibile e turistico delle ciclovie dei Parchi, per il quale abbiamo ottenuto anche il riconoscimento di Legambiente, molta importanza rivestono gli investimenti sugli aeroporti calabresi, dove registriamo numeri esponenziali di turisti che arrivano da ogni parti del mondo.

Siamo convinti del modello positivo che stiamo creando e puntiamo a nuove prospettive. Dobbiamo crederci e devono crederci i calabresi, gli imprenditori e gli amministratori con i quali lavoreremo insieme per fare rete, per costruire un'offerta turistica di qualità e per creare occupazione e sostenibilità".

Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente Cauteruccio. "Il TTG - ha detto - è per noi ormai un consueto appuntamento per confrontarci con gli operatori su bilanci e nuove progettualità. La 61esima edizione è stata l'occasione anche per parlare dei servizi digitali da offrire ai nostri operatori e dei nuovi spazi per il turista che visita il sito Calabria Straordinaria. Lo stand molto apprezzato, che ha declinato il claim 'Calabria four season', ha raccontato la regione attraverso i colori e i profumi, creando quattro profumazioni speciali ispirate alle stagioni e a quello che la stagione in quel momento ci regala. Abbiamo ricevuto apprezzamenti da moltissimi visitatori ed operatori turistici: sono loro la nostra forza e la speranza per fare della Calabria una regione da vivere tutto l'anno".



