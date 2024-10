Rapinarono due coetanei, denunciati quattro minorenni

Quattro minorenni, uno dei quali di 14 anni, sono stati denunciati dai carabinieri a Reggio Calabria per rapina impropria ai danni di altri due minorenni.

L'episodio si è consumato in centro città la sera del 13 maggio scorso quando i militari dell'Arma sono intervenuti sul viale Genovese Zerbi, nei pressi del lungomare Falcomatà, dove due fratelli, di 17 e 16 anni, sono stati avvicinati da un gruppo di quattro giovani. Questi, dopo averli fermati mentre stavano passeggiando, gli hanno sottratto alcuni effetti personali per poi fuggire.

Le vittime hanno inseguito i responsabili e, una volta raggiunti, sono stati aggrediti dai giovani ladri: calci e pugni che agli indagati sono serviti per assicurarsi la fuga. Durante la rapina, uno degli aggressori è stato riconosciuto da una delle vittime come un ragazzo reggino di 14 anni.

Concluse le indagini, i carabinieri hanno identificato i quattro giovani coinvolti nella rapina che sono stati denunciati alla Procura dei minorenni. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e individuare eventuali responsabilità.



