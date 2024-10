Regione Calabria, fa male rinuncia della società Baker Hughes

"Fa male, dopo aver profuso tanto impegno per creare un contesto favorevole ad un insediamento produttivo significativo, come quello proposto da Baker Hughes nel porto di Corigliano Rossano, vedere svanire l'opportunità di un investimento da 60 milioni di euro che avrebbe potuto cambiare le sorti di un intero territorio". Lo afferma, in una nota, l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì.

"In Calabria c'è un governo regionale, guidato dal presidente Occhiuto - aggiunge Varì - che lavora quotidianamente per attrarre investimenti, fonti di crescita, sviluppo e ricadute occupazionali per i nostri giovani. C'è poi un'altra parte politica che lavora, invece, nella direzione opposta, condannando i territori che amministra all'oblio e facendo scappare aziende e opportunità".



