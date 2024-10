Sorpresi a spacciare sulla spiaggia, due arresti a Bagnara

Sorpresi a spacciare marijuana sulla spiaggia di Bagnara Calabria. Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri della stazione della cittadina tirrenica in flagranza di reato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La coppia era stata notata dai militari, impegnati in un servizio di controllo ordinario, mentre stazionava sulla battigia nei pressi del lungomare Turati. In particolare, notati alcuni scambi sospetti tra i due presunti spacciatori e altre persone, i carabinieri sono intervenuti e hanno sequestrato loro diversi grammi di marijuana e quasi 300 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti proventi dell'attività di spaccio. I due sono finiti in carcere.



