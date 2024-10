Bancarotta fraudolenta, sequestrati beni a imprenditore

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno eseguito, nei confronti di un imprenditore indagato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, un'ordinanza di applicazione di misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività d'impresa per la durata di un anno e attuando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 145.458,47 euro. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Procura. Le indagini, condotte dai finanzieri del Gruppo del capoluogo, avviate a seguito del fallimento di una società catanzarese operante nel settore edile, hanno consentito di delineare la gravità indiziaria relativa alla presunta distrazione di disponibilità finanziarie (pari a 145 mila euro) in danno, principalmente, dell'Erario che avrebbe portato al fallimento la sua società. In particolare sarebbe emersa "una gestione regressiva e disinteressata della società" a vantaggio di altre due entità costituite ad hoc in periodo pre-fallimentare e intestate ai diretti conviventi dell'imprenditore ma di fatto a lui riconducibili. Inoltre, sarebbero state effettuate frequenti operazioni di prelievo e pagamenti privi di giustificazione e di relativa causale.





