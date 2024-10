In scena sabato al Politeama di Catanzaro la "Turandot"

Saranno 150 le persone, tra orchestra, coro, solisti e coro di voci bianche, che sabato 5 ottobre saliranno sul palcoscenico del Teatro Politeama per il ritorno della lirica a Catanzaro con "Turandot", l'ultima opera di Giacomo Puccini.

"Già questa numerosa presenza in scena - è stato detto nel corso della conferenza stampa di presentazione - la dice tutta sull'imponente allestimento realizzato dal Festival d'autunno in coproduzione con il Festival Teatri di Pietra". All'incontro con i giornalisti hanno preso parte il direttore artistico del Festival d'autunno, Antonietta Santacroce, insieme al direttore dell'Orchestra Filarmonica della Calabria, Filippo Arlìa, ed al regista Salvo Dolce .

"Turandot - ha affermato Antonietta Santacroce - conclude il primo weekend di questa edizione del Festival dedicato all'omaggio a Giacomo Puccini per il centenario della morte.

Farlo con la sua ultima opera, forse la più bella, ci è sembrato il modo migliore per celebrarlo. Proprio per rispetto nei confronti del grande compositore, infatti, la versione che andrà in scena sarà quella originale, fin dove l'aveva scritta Puccini, vale a dire fino alla morte di Liù".

"Da parte nostra - ha detto il maestro Arlìa - c'è sempre un timore reverenziale nei confronti di questo titolo perché tra i più complessi della letteratura operistica. É l'opera della maturità di Puccini. Arriviamo al Politeama dopo il successo in Sicilia. Ci aspettiamo una bella risposta da parte del pubblico catanzarese". "Questa 'Turandot' - ha affermato il direttore del Coro lirico siciliano, Francesco Costa - ha debuttato lo scorso agosto al Teatro Antico di Taormina, ottenendo un notevole riscontro di critica e di pubblico. Le nostre cinquemila presenze quella sera sono come aver ottenuto una medaglia.

Perché è facile riempire i teatri con i cantanti pop, ma con l'opera lirica avere questi numeri è un vanto".

Assente il soprano Chrystelle di Marco, attesa in città in serata, alla presentazione con la stampa c'era anche parte del cast. Primo fra tutti il principale personaggio maschile di Turandot, Calaf, interpretato da Eduardo Sandoval: "Per un tenore spagnolo - ha detto Sandoval - è un sogno stare in Italia e interpretare quest'opera in questo teatro meraviglioso".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA