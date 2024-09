Rotta condotta idrica, domani scuole chiuse a Vibo Valentia

Scuole chiuse, domani, a Vibo Valentia a causa di una rottura di una condotta idrica.

"Vista la nota di Sorical con cui viene comunicata una perdita sulla condotta adduttrice dell'acquedotto Alaco in agro del Comune di Soriano Calabro in corso di riparazione - si legge in una nota del Comune - ed alla luce delle problematiche già precedentemente riscontrate e comunicate, l'Amministrazione comunale di Vibo Valentia sta predisponendo un'ordinanza sindacale di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel proprio territorio comunale per la giornata di martedì 1 ottobre".

"Non appena firmata - prosegue la nota - l'ordinanza verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia e comunicata a tutte le istituzioni scolastiche".



