Centauro morto dopo scontro, indagato autista furgone

È indagato per omicidio stradale l'uomo che era alla guida del furgone contro il quale, domenica scorsa, a Vibo Valentia, si è scontrata la moto condotta dal 50enne Ivano Purita, assicuratore dell'Unipolsai di Vibo, che è morto sul colpo mentre il figlio 13enne che era con lui è rimasto gravemente ferito. Il bambino è stato portato nell'ospedale di Catanzaro e le sue condizioni sono in miglioramento.

La Procura della repubblica, infatti, ha aperto un'indagine per chiarire la dinamica del sinistro anche sulla scorta di alcune immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo la Statale 18, all'entrata sud di Vibo Valentia, nelle quali si vedrebbe il furgone improvvisamente tentare di svoltare a sinistra finendo per tagliare la strada alla moto.

Contestualmente il magistrato ha dato incarico al medico legale Katiuscia Bisogni di eseguire l'autopsia sul corpo della vittima. Il conducente del mezzo è un cittadino straniero originario della Repubblica Ceca. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro su disposizione del pm.



