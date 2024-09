A Arbore, Licheri e Cappellini premio alla carriera Siedas

Renzo Arbore, Giovanni Licheri, Alida Cappellini e Alessandro Valenti saranno insigniti dei Premi alla Carriera Siedas 2024, onorificenze che annualmente vengono conferite a personalità che si sono distinte per particolari meriti in ambito culturale. I premi, che per l'occasione sono stati realizzati dall'artista e docente dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro Giuseppe Guerrisi, saranno consegnati nel corso della prima giornata della IX Assemblea nazionale Siedas, Società italiana esperti di diritto delle arti e dello spettacolo, che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre prossimi tra l'Accademia di Belle Arti e il Museo Marca di Catanzaro.

"Siamo orgogliosi - afferma Virgilio Piccari, direttore dell'Accademia di Catanzaro - di ospitare l'edizione annuale di una così importante associazione come Siedas. È un'occasione che proietta ancor di più la nostra Accademia nel panorama italiano e internazionale, confermando ancora una volta la qualità del lavoro svolto dal personale docente e amministrativo, nonché dagli studenti in questi ultimi anni. Di fatto, le tre giornate dedicate a Siedas rappresentano il prodromo dell'avvio del progetto 'Performing', che sarà lanciato ufficialmente tra qualche giorno, per il quale l'Aba ha ottenuto dal Mur un importante finanziamento di 3,7 milioni di euro di fondi Pnrr per guidare undici tra Accademie, Università e Conservatori italiani nella valorizzazione delle arti performative in un contesto internazionale. È un onore ed è un grandissimo orgoglio per tutti noi e, ne siamo certi, anche per la città di Catanzaro".

Arbore riceverà il premio della Sezione spettacolo. Il riconoscimento 2024 va ad un artista che "ha impresso un'impronta indelebile nel panorama culturale italiano spaziando dalla radio alla televisione alla musica". Anche i nomi di Alida Cappellini e Giovanni Lichieri sono impressi in molte tra le pagine più importanti della storia della televisione italiana.

Tra i tanti lavori, hanno firmato per la Rai scenografie di trasmissioni come "Indietro Tutta", "Doc" e "Quelli che il calcio" sino al 2008. Molte le scenografie teatrali: hanno collaborato con Gigi Proietti per spettacoli come "A me gli occhi Bis" e "La capannina" e hanno lavorato con artisti del calibro di Monica Guerritore e Arturo Brachetti. A loro andrà il premio per la Sezione Arti.

Alessandro Valenti, invece, riceverà il premio afferente alla Sezione diritto. Avvocato e professore di prima fascia al Conservatorio di musica di Bologna "G.B. Martini", insegna anche Diritto dello Spettacolo.



