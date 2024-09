"Italianesi" di Saverio La Ruina vince al "Tirana film festival"

Il documentario "Italianesi", diretto da Saverio La Ruina, ha vinto alla ventiduesima edizione del "Tirana film festival, nella categoria "Panorama Reflecting Albania".

Il film è stato presentato in anteprima all'"Agimi Art Center" di Tirana, alla presenza del regista, del direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Tirana, Alessandro Ruggera, e dei rappresentanti della "Calabria Film Commission", che ha sostenuto la realizzazione della pellicola.

"Italianesi", prodotto da Scena Verticale, racconta, attraverso le testimonianze dei protagonisti, un pezzo di storia italiana semisconosciuto. Ispirato alla storia individuale portata in teatro dallo stesso regista nel 2011 (Premio Ubu 2012 come miglior attore e nomination per il miglior nuovo testo italiano).

"Sono davvero felice di questo Premio - ha dichiarato Saverio La Ruina - ed ancora di più di far conoscere un pezzo di realtà misconosciuta che riguarda il destino di migliaia di italiani fino al 1955. Condivido ciò che mi ha detto un amico cineasta albanese: guardare quello che è successo a questi italiani durante quei decenni in Albania è un modo per gli albanesi di guardarsi da fuori e riflettere in modo nuovo sul destino di tutta la popolazione albanese durante la dittatura".



