Unioncamere Calabria, Pietro Falbo è il nuovo presidente

Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia è il nuovo presidente di Unioncamere Calabria.Vice presidente è l'uscente Antonino Tramontana, al vertice dell'ente camerale di Reggio Calabria.

L'elezione di Falbo e Tramontana, avvenuta alla unanimità su proposta del presidente della Camera di commercio di Cosenza, Klaus Algieri e in condivisione con il presidente Tramontana, si è svolta nella sede di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme.

"Pietro Falbo, espressione del sistema associativo in qualità di presidente di Confcommercio Calabria centrale - è detto in una nota - ha ringraziato i colleghi presidenti del sistema camerale calabrese per l'attestazione di stima e fiducia conferitagli tramite l'affidamento di questo prestigioso e altresì impegnativo incarico di responsabilità a livello regionale".

"Mi accingo ad assumere la presidenza di Unioncamere Calabria nel segno della continuità, della coesione e della condivisone - ha affermato Falbo - e plaudo all'importante lavoro fin qui svolto. Riconosco e apprezzo nei miei colleghi Tramontana e Algieri un grande bagaglio di esperienza e cultura camerale e associativa e intendo, convintamente, avvalermi del loro sostegno in questo entusiasmante percorso". "Certamente - aggiunge Falbo - occorre lavorare alacremente per il rilancio dell'economia calabrese, la crescita e la competitività del sistema imprenditoriale regionale raccogliendo le sfide della transizione ecologica e digitale e sviluppando politiche di marketing mirate a supportare l'export calabrese. Pertanto, diventa cruciale adottare una visione politica, istituzionale e associativa unitaria capace di valorizzare le risorse e mettere a sistema le competenze." Nel corso della seduta di Giunta Erminia Giorno è stata riconfermata in qualità di segretario generale di Unioncamere Calabria.



