Scoperta piantagione di droga nel cosentino, tre arresti

Una piantagione di canapa indiana, realizzata su una superficie di circa 250 metri quadri metri quadri e costituita da circa 80 arbusti pronti per essere raccolti, è stata scoperta e sequestrata a Bonifati dai carabinieri della Compagnia di Scalea. Tre uomini, di 60, 62 e 55 anni, sorpresi in flagranza di reato ad occuparsi della coltivazione sono stati arrestati e posti ai domiciliari.

I militari, nell'ambito di un'attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti attuata con coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, hanno individuato la coltivazione illecita in una zona montana impervia. La piantagione, con fusti dell'altezza variabile da un metro e mezzo a tre metri, era protetta dalla fitta vegetazione e dotata di un complesso sistema di irrigazione.

Giunti sul posto i carabinieri hanno atteso molte ore prima che arrivassero i tre arrestati che hanno iniziato poi le operazioni di raccolta delle piante. A quel punto sono stati bloccati e trovati anche in possesso di due sacchi di juta contenenti complessivamente 6.5 chili di marijuana. La piantagione è stata distrutta mentre alcuni campioni della sostanza stupefacente verranno sottoposti ad accertamenti tecnici da parte del Laboratorio analisi dei carabinieri di Vibo Valentia.



