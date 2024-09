Sequestrati beni per 7 milioni a cardiologo legato a cosca

Beni per circa 7 milioni di euro sono stati sequestrati ad un medico cardiologo, Alfonso Sestito, di 55 anni, di Cutro, condannato in appello per concorso esterno in associazione mafiosa perché accusato di essere stato collegato alla cosca di 'ndrangheta Grande Aracri.

Il professionista, secondo l'accusa, si sarebbe adoperato perché alcuni esponenti della cosca, tra cui lo stesso boss Nicolino Grande Aracri, beneficiassero di permessi sanitari o attestazioni mediche in grado di influire sui giudizi di incompatibilità col regime detentivo in carcere.

Il provvedimento di sequestro, emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda, è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Crotone.

Il sequestro è giunto a conclusione di accertamenti economico-patrimoniali svolti dal Gruppo della Guardia di finanza di Crotone, con i quali è stato possibile ricostruire gli asset patrimoniali e finanziari risultati nella disponibilità del professionista e del suo nucleo familiare, acquisiti, secondo l'accusa, con i proventi delle attività illecite commesse nel tempo o, comunque, risultati sproporzionati rispetto al profilo reddituale dichiarato.

Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro beni mobili, immobili, compendi aziendali, quote societarie e ditte individuali, rapporti bancari ed assicurativi.



