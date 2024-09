Moglie del sindaco di Cutro muore in un incidente stradale

La moglie del sindaco di Cutro Antonio Ceraso è deceduta stamattina in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 63. Chiara Olivo, di 63 anni, insegnante, stava andando a scuola come tutte le mattine quando, per cause in corso di accertamento, la sua auto, una Fiat Punto, si è scontrata con una Jeep Renegade che procedeva in senso contrario.

Lo scontro è avvenuto alla fine di un tratto di strada caratterizzato da una serie di curve e poco prima di un rettilineo. La donna, che insegnava alla scuola primaria Alcmeone di Crotone, è rimasta incastrata nelle lamiere poiché la sua auto - finita sulla carreggiata di marcia opposta - è stata colpita dalla Jeep Renegade sul lato passeggero e spinta verso il guardrail.

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre sia la donna che l'uomo alla guida della Jeep e permettere al personale sanitario del Suem 118 di soccorrerli.

A causa dei traumi riportati, però l'insegnante è morta poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione. Durante le operazioni la strada è stata chiusa per dar modo all'elisoccorso, precedentemente avvisato, di atterrare e soccorrere le persone coinvolte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA