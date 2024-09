Scontro tra due auto, morto un 51enne nel Catanzarese

Un uomo di 51 anni è morto oggi in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 172 nel comune di Borgia. L'uomo era alla guida di una Fiat 124 Spider che, per cause da accertare, si è scontrata contro un'altra vettura, una Peugeot 208, andando poi a sbattere violentemente contro un muretto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, che hanno messo in sicurezza il luogo e le vetture, il personale sanitario del Suem118, l'elisoccorso e i carabinieri che stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA