Area Talerico, usciamo dalla maggioranza del Comune di Catanzaro

"Nella giornata di ieri abbiamo comunicato al sindaco Fiorita che non c'erano più le condizioni per continuare a rimanere in questa maggioranza di governo". Lo afferma, in una nota, il Gruppo consiliare che fa capo al consigliere comunale e regionale Antonello Talerico, di Forza Italia.

"Abbiamo più volte sollecitato ed auspicato - si aggiunge - un cambio di passo e l'adozione di un metodo virtuoso di amministrare. Più volte abbiamo ribadito, anche pubblicamente, la necessità di misure ordinarie e straordinarie per la manutenzione delle strade, per la crisi idrica, per la cura del verde pubblico e della gestione dei rifiuti e delle discariche abusive, ricevendo solo risposte negative. Per queste ragioni e per altre motivazioni che porteremo a conoscenza della Città in una conferenza stampa che verrà fissata nella prossima settimana, abbiamo maturato il convincimento di uscire dalla maggioranza di governo del Comune per un atto di responsabilità e correttezza verso i cittadini".



