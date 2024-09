Unical, sì a magistrale Lingue per comunicazione internazionale

Si è concluso positivamente il percorso di accreditamento del nuovo corso di laurea magistrale in Lingue per la comunicazione internazionale dell'Università della Calabria. Lo rende noto l'Unical.

"Dopo i pareri positivi espressi dai panel di esperti della valutazione (Pev) dell'Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del Sistema universitario e della ricerca) - è detto in una nota - l'offerta formativa di secondo livello dell'Unical si potenzia con l'attivazione di un corso all'avanguardia, che si propone di formare una nuova generazione di professionisti pronti per un mercato del lavoro sempre più globalizzato.

Per iscriversi alla laurea magistrale in Lingue per la comunicazione internazionale è necessario partecipare al concorso di ammissione standard e presentare domanda entro il 13 settembre 2024. Possono immatricolarsi anche gli studenti che non sono ancora in possesso del titolo di accesso, ma che lo conseguiranno entro l'anno accademico 2023/2024 (prima della laurea non sarà possibile sostenere esami della magistrale).

"Il nuovo corso di laurea magistrale in Lingue per la comunicazione internazionale - afferma la coordinatrice Jean Marguerite Jimenez - risponde alla forte esigenza, da parte del territorio, di figure professionali in possesso di conoscenze e competenze avanzate nell'ambito della traduzione settoriale e della comunicazione interlinguistica e interculturale. Studenti e studentesse avranno l'opportunità di arricchire la loro formazione con esperienze di studio e di tirocinio in un contesto multidisciplinare e in una prospettiva internazionale, perfezionando la propria formazione linguistico-culturale per essere ancora più competitivi in un mondo sempre più globalizzato".



