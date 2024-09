"Le Ali della Polizia", presentata mostra del reparto Volo

Sedici immagini tratte da un libro con il quale, nel 2021, sono stati celebrati i 50 anni del servizio "Volo" della polizia di Stato. Immagini, scattate dal maestro Massimo Sestini, che da domani saranno esposte nell'aeroporto "Tito Minniti" di Reggio Calabria, dove è stata allestita la mostra "Le Ali della polizia".

Un'iniziativa per raccontare "la storia dei poliziotti volanti che possono guardare da un punto di vista privilegiato un Paese unico al mondo per la sua bellezza". É la frase riportata in un pannello allestito nella sala del V° Reparto Volo della Polizia di Stato dove il dirigente, Alessandra Oliverio, ha tenuto una conferenza stampa per presentare la mostra per la quale sono state scelte le foto più belle del libro.

"Il maestro Sestini - ha detto Alessandra Oliverio - ha voluto immortalare, attraverso la spettacolarità del nostro lavoro, le città sulle quali operiamo. Non tanto le attività che svolgiamo.

Non si intravedono infatti scene operative, ma è l'ampiezza territoriale che è stata esaltata perché copre tutto il territorio nazionale. L'Italia è un Paese da proteggere e noi lo facciamo con il massimo impegno da tutelare e da godere".

L'obiettivo della mostra è quello di "celebrare il nostro operato - ha aggiunto la dirigente del V reparto Volo - attraverso la spettacolarità degli scatti di Sestini e immortalando le immagini dei nostri velivoli sui cieli. La mostra sarà permanente per l'intero mese di settembre e visitabile gratuitamente da quanti vorranno ammirare sia la bellezza degli scatti, ma anche per avere un'idea dei nostri mezzi e delle località sulle quali operiamo. Un'iniziativa con cui vogliamo trasmettere un messaggio di vicinanza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA