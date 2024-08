Tre giorni dedicati ai libri, torna il Festival della lettura

Una tre giorni dedicata ai libri ed alla lettura. Torna a Casali del Manco, dal 6 all'8 settembre, il Festival della Lettura - Reading, giunto all'ottava e in programma nel convento di San Francesco di Paola a Pedace.

Tre giorni, affermano gli organizzatori, pieni di ospiti, di attività laboratoriali, musica, teatro ed esposizioni grazie all'organizzazione dell'Associazione UniterpreSila Aps che sta allargando sempre più i suoi orizzonti: è di appena qualche settimana fa la partecipazione alla Fiera di Taurianova, nell'ambito degli eventi di Taurianova Capitale del Libro.

L'ottava edizione di "Reading", è scritto in una nota, "promette come sempre degli appuntamenti densi e appassionanti, grazie al format della lettura delle opere presentate, affidata ad attori professionisti, che consente al pubblico di entrare nel vivo delle storie e delle narrazioni affrontate.

Ufficializzata, inoltre, la collaborazione con Radio Ciroma, la storica emittente radiofonica cosentina che sarà presente al festival come partner".

Tra gli altri ospiti, Carmen Verde con il suo "Una minima infelicità", nella dozzina finalista del Premio Strega 2023 e recentemente finalista nella cinquina del Premio Sila. Poi, Mimmo Gangemi e il suo "L'atomo inquieto", con letture di Dario Natale e, ancora, il fumettista Vincenzo Filosa con il suo ultimo graphic novel "Il Saraceno"; Antonella Perrotta con "Malavuci" con l'accompagnamento musicale di Antonio Grosso, poi Ernesto Orrico in un reading con Massimo Palermo per "Nel sud del sud del suono", Emilio Nigro con il suo "Edipo in fuga" e, ancora, l'omaggio al poeta Franco Costabile, di cui ricorre quest'anno il centenario della nascita, con il reading di Giovanni Mazzei e Francesca Tropea. Presenti poi, il Nucleo Kubla Khan, il gruppo di scrittori e lettori attivo a Cosenza da più di dieci anni; Elisa Longo con il suo "Sanasàna" con accompagnamento musicale di Giorgio Caporale; Pierluigi Ciambra, con il suo reading fotografico "Lullaby and last goodbye".

Come ogni anno, un importante spazio, all'inizio di ogni pomeriggio, è dedicato ai più piccoli. Spazio anche al teatro, al cinema, alle esposizioni e alla musica, con il ritorno dell'attore Carlo Gallo e la restituzione del suo laboratorio di lettura interpretativa, "Jukebox della poesia".



