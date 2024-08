Con divieto avvicinamento entra in casa della ex in sua assenza

Sottoposto al divieto di avvicinamento all'ex moglie vittima di maltrattamenti in famiglia, si è introdotto a casa della ex quando lei era assente, ma è stato sorpreso dagli agenti della Polizia e arrestato. E' quanto accaduto a Tropea.

Gli agenti del Posto fisso di Tropea, durante i controlli del territorio, hanno notato delle anomalie dall'esterno dell'abitazione della donna, oggetto di attenzione nel corso della vigilanza e pertanto hanno deciso d'iniziativa di andare a controllare più approfonditamente all'interno della proprietà per verificare che non vi fossero situazioni di pericolo.

Con sorpresa degli stessi poliziotti, dopo aver bussato alla porta, all'interno dell'abitazione della donna è stato trovato proprio l'uomo destinatario del provvedimento di divieto di avvicinamento, in assenza della ex moglie.

Dopo i primi accertamenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, per l'uomo è scattato l'arresto per la violazione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria.



