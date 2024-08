Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Crotone

Un terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Crotone. Il sisma è avvenuto alle 15:22 con epicentro a 4 chilometri da Cirò a una profondità di 25 chilometri.

Dieci scosse sono state registrate dall'istituto di Geofisica a vulcanologia dopo quella di magnitudo 3.7 individuata in provincia di Crotone con epicentro a 4 chilometri da Cirò e una profondità di 25 chilometri.

Le scosse, di magnitudo da 3.8 a 2.0, hanno avuto come epicentri la stessa Cirò, Carfizzi e Umbriatico, tutti comuni posti nella stessa zona.

Lo sciame è stato lievemente avvertito dalla popolazione locale ma al momento non vengono segnalati danni né a persone né a cose.

Il primo agosto scorso, una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 era stata registrata alle 21.43 con profondità di 21 chilometri a Pietrapaola, comune del cosentino, a meno di 40 chilometri da Cirò. Anche in quel caso non si registrarono danni a persone o cose.

