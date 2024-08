In fiamme a Lamezia deposito composizioni floreali, danni

Un incendio di natura verosimilmente accidentale, scoppiato in piena notte, ha interessato a Lamezia Terme, in via degli Itali, una serra deposito di un'attività di vendita composizioni floreali. Il rogo, che non ha provocato danni alle persone, ha interessato un capanno con copertura in lamierato adibita a serra con annessa cella frigorifera e deposito di vasi ed altro materiale. La struttura è andata completamente distrutta.

Le alte temperature dovute alla combustione e il fumo denso sprigionato dall'incendio hanno inoltre danneggiato la facciata esterna e gli infissi di una palazzina che si trova a poca distanza.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e del distaccamento di Lamezia Terme.

L' intervento, che è valso alla completa estinzione dell'incendio e alla messa in sicurezza del sito, ha evitato il propagarsi delle fiamme all'intera attività.

Intervenuta anche la polizia. Non ci sarebbero dubbi sulla natura accidentale del rogo.



