'Ricominciare', in un libro le parole buone per il nostro tempo

(di Clemente Angotti) FRANCESCO COSENTINO, 'RICOMINCIARE. PAROLE BUONE PER IL NOSTRO TEMPO' (SAN PAOLO, 2023, pp. 144, 12 euro) Fiducia, speranza, riconciliazione, trasformazione e inquietudine. Cinque parole buone per ricominciare. Sempre.

Anche quando la vita si spegne, quando i sogni si frantumano, quando le speranze cedono il posto alla delusione.

È in distribuzione da un po' di tempo e ha già avuto modo di farsi notare nei mesi scorsi guadagnando una discreta posizione tra i primi dieci titoli nella classifica dei bestseller della fede stilata settimanalmente dal quotidiano della Cei 'Avvenire', l'ultimo libro di Francesco Cosentino, sacerdote calabrese, docente di teologia all'università Gregoriana e officiale nella Segreteria di Stato in Vaticano, che ha per titolo proprio 'Ricominciare. Parole buone per il nostro tempo' ed è edito da San Paolo. Volume che, tra l'altro, è stato anche argomento, per una settimana, delle meditazioni di Radio Vaticana.

"È possibile ricominciare sempre, perché c'è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti": così Papa Francesco, in una Liturgia pasquale, si è rivolto offrendo ai fedeli di tutto il mondo questa parola di speranza. E da questa esortazione del Santo Padre si dipanano le riflessioni del teologo Cosentino che con questo nuovo volume, che arricchisce una già corposa produzione, si propone l'intento di accendere una piccola luce che aiuti a rischiarare i nostri giorni da quella sensazione di oscurità che offusca i tempi attuali e anche la vita personale di ognuno.

C'è un "sentimento di sfiducia e di disincanto che attraversa il nostro tempo" mette in evidenza l'autore, che conduce, aggiunge, "ad una sfiducia di fondo, un lasciar correre senza impegnarsi troppo, un prendere e lasciare senza mai portare a termine, un mordere senza passione; e, allo stesso tempo, dentro di noi siamo sospinti dal desiderio di ricevere una parola che ci scuota, ci inquieti e ci dia la forza di ricominciare".

Ed è proprio partendo da queste premesse, e dopo una lettura narrativa della delusione dei discepoli dopo la morte di Gesù, che Cosentino raccoglie e sviluppa, fornendoci una sorta di 'cassetta degli attrezzi', quelle cinque grandi parole buone e utili per la vita di ognuno: "Parole - suggerisce l'autore - che prendono forma nell'umanità di Gesù, nei suoi gesti a favore dell'umanità ferita e oppressa, nella sua predicazione liberante, che rialza tutti coloro che sono schiacciati dai pesi della vita". Contro ogni facile riduzionismo della fede a religione sacrale o devozionista, il filo rosso che attraversa e, in certo qual modo, pervade il testo, è che "Dio è anzitutto una domanda che vuole scavarti dentro, che ti convoca a qualcosa, che ti invita a fare un cammino... che cerca di riportarti al tuo desiderio più profondo" e, perciò, la fede cristiana vuole accendere fuochi e non addormentare le coscienze. Quel che ne emerge è un messaggio di speranza: 'c'è una possibilità sempre nuova per ricominciare'".



