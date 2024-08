Esodo Ferragosto, 3 ore di attesa a imbarcaderi per la Sicilia

E' di circa tre ore il tempo di attesa per imbarcarsi per la Sicilia agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, nella giornata da bollino nero per il grande esodo in vista del Ferragosto. E' quanto rileva l'Anas che sta monitorando la circolazione sulle principali strade italiane.

Riguardo alla Calabria, viene segnalato traffico intenso ma regolare sia sulla Statale 18 che sulla Statale 106 che portano alle località balneari della regione. Allo stato non ci sono segnalazioni di rallentamenti o criticità.

Rallentamenti a tratti sono registrati sull'Autostrada del Mediterraneo A2 in prossimità dei principali svincoli per le località turistiche tra Salerno e Battipaglia e tra Campagna e Sicignano, in Campania.



