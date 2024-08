Ad Anna Maria De Luca il premio alla carriera 'Nicola Petrolino'

Il premio alla carriera Verso Sud "Nicola Petrolino", giunto alla XV edizione, quest'anno è stato conferito a Reggio Calabria ad Anna Maria De Luca. Attrice di teatro e cinematografica, Anna Maria De Luca ha avuto ruoli rilevanti in film come Padrenostro, Una Femmina e L'Afide e la formica. In Verso Sud, la rassegna che ospita il premio, De Luca è stata tra i protagonisti de "La festa del ritorno" in cui interpreta nonna Margherita.

Un film, tratto dall'omonimo romanzo di Carmine Abate, la cui voce fuori campo racconta le vicende dei protagonisti, con Alessio Praticò, Carlo Gallo, Annalisa Insardà e Federica Sottile che ha visto alla regia Lorenzo Adorisio ed è stato girato tra l'Italia, la provincia di Crotone e la Francia.

Intervistata dell'organizzatore Luciano Pensabene, Anna Maria De Luca ha ripercorso i momenti salienti della sua lunga carriera che l'hanno portata prima a lasciare la Calabria e poi a tornarci. Ha raccontato del Teatro del Carro di Badolato che è sede di residenze artistiche e ente produttore di diverse opere teatrali, gestito da lei e dal direttore artistico, il figlio Luca Michienzi, "la cui gestione - ha detto l'artista - è arrivata purtroppo, dopo la scomparsa di mio marito Pino Michienzi".

De Luca ha anche ricordato la sua partecipazione alle fiction Imma Tataranni - Sostituito Procuratore, Trust - Il rapimento di Getty o l'ultima, in ordine di tempo, Viola come il mare e di come riesca a conciliare il lavoro tra cinema e teatro: "È sempre più complicato riuscire a conciliare teatro, cinema e fiction perché hanno tempi e ritmi diversi, ma in qualche modo si riesce a farlo".

A consegnare il premio ad Anna Maria De Luca, il collega Alessio Praticò, che nel film interpreta il figlio Tullio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA