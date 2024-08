Tenta di disfarsi della droga gettandola in un'aiuola, arrestato

Durante un controllo ha tentato di disfarsi di alcuni involucri contenenti cocaina gettandoli in un'aiuola. Un quarantaseienne con precedenti di polizia è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volanti di Crotone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dopo avere fermato la vettura con a bordo l'uomo in un posto di blocco nel centro cittadino, hanno deciso di fare una perquisizione. Dopo avere trovato, nascosto sotto il sedile, un bilancino hanno anche notato che il quarantaseienne convinto di non essere visto ha estratto tre buste di cellophane trasparente e le ha lanciate in un'aiuola poco distante. I tre involucri, immediatamente recuperati, contenevano 31 dosi di cocaina per un totale di circa 17 grammi. Inoltre, nel corso della perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di diverse banconote di piccolo taglio per un totale di 300 euro di cui non è riuscito a giustificare la provenienza. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA