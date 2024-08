Successo per Kevin Costner al Magna Graecia film festival

Grande successo per Kevin Costner, accolto da una platea gremita ed entusiasta sul palco del Magna Graecia Film Festival a Catanzaro. Il premio Oscar ha ricevuto la "Colonna d'oro", consegnata dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a "un titano del grande cinema internazionale, autore di storie epiche ed eroiche che continuano ad emozionare e far sognare intere generazioni. Icona di stile, fascino, coraggio e impegno nella difesa dell'ambiente. Grazie Kevin Costner, con l'augurio che la Calabria ti sia fonte di ispirazione per un nuovo racconto da aggiungere a quelli indimenticabili che ci hai donato fino ad oggi".

Il suo film in proiezione al Festival, "Horizon-An american saga" dopo Cannes e il passaggio in Calabria, vedrà il suo secondo capitolo sbarcare fuori concorso, in anteprima mondiale, alla Mostra di Venezia.

L'attore e regista americano è stato poi protagonista di un dibattito condotto da Silvia Bizio, giornalista e co-direttrice del Mgff. L'incontro è stato l'occasione per ripercorrere il profondo amore per il cinema coltivato fin da bambino, il rapporto speciale con l'Italia e con il pubblico italiano grazie all'affetto regalato dagli spettatori fin dai tempi di "Fandango".

"Ho il cuore pieno di gioia per essere qui stasera. Io vorrei - ha detto durante la serata - che le persone potessero provare la stessa gioia per il modo in cui sono stato accolto. È davvero speciale perché l'Italia è un Paese che non solo celebra e ama il cinema, ma è un Paese che più di trent'anni fa ha cambiato la mia vita grazie ad un viaggio a Venezia. Sono davvero felice di essere tornato qui con il mio film. Grazie per stasera, non la dimenticherò mai perché questo Paese mi ha salvato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA