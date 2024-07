Al via Be Alternative Festival, musica e bellezze naturali

Taglia il traguardo della XV edizione il Be Alternative Festival, kermesse promossa dall'Associazione Be Alternative e punto di riferimento a Sud nella mappa dei più importanti eventi live open-air dedicati alla scena musicale contemporanea. Un festival diventato negli anni un appuntamento di calibro nazionale e internazionale per la musica dal vivo in Calabria e la valorizzazione in chiave turistico-culturale del territorio di riferimento.

Appuntamento il 3 e 4 agosto nei centocinquantamila ettari di ricchezze naturali uniche nel loro genere: l'altopiano della Sila. La prima giornata del 3 agosto, sulle rive del lago Cecita, è all'insegna di BeColor, evento che mette in sinergia due festival come Color Fest con Be Alternative Festival per creare percorsi di condivisione e costruzione culturale in Calabria, che porterà nel cuore del Parco Nazionale i live di Motorpsycho, Kula Shaker e Marlene Kuntz. La data di domenica 4 agosto vedrà protagonisti Colapesce Dimartino, Marco Castello, Timber Timbre.

Il Be Alternative Festival non è solo però un grande evento musicale, ma un progetto culturale che mira a lasciare un'impronta positiva sul territorio che lo ospita. Quest'anno il festival ha deciso infatti di compiere un gesto significativo: destinare parte dell'incasso della vendita dei biglietti alla ricostruzione ad opera di Andrea Curcio, del tetto della Chiesetta di San Lorenzo.



