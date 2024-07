Cinema,tre registe di paesi in guerra in giuria al Guarimba Fest

Ci saranno anche tre registe, provenienti da territori dove insistono altrettanti sanguinosi e devastanti conflitti bellici, nella giuria della dodicesima edizione del Guarimba International Film Festival, il festival internazionale del cortometraggio in programma ad Amantea, in provincia di Cosenza, dal 7 al 12 agosto. Si tratta di Darin Sallam (Palestina), Olga Chernykh (Ucraina) e Akuol de Mabior (Sud Sudan).

"Vogliamo libertà e sovranità per tutti i popoli oppressi - affermano gli organizzatori del festival - perché dove non c'è giustizia, la pace non potrà mai esistere. Ci auguriamo che le nostre parole raggiungano tutti coloro che vivono sotto oppressione, affinché ricordino che non sono soli, e che raggiungano anche coloro che hanno paura di alzare la voce, perché siamo sicuri di essere la maggioranza a voler vivere senza guerre e in armonia".

"La Guarimba è un festival per tutti - aggiungono - dove si ride, ci si commuove, ci si scandalizza e si discute, che si pone il compito di sfidare e intrattenere al tempo spesso, senza mai accontentare, ma provocando e smuovendo qualcosa dentro gli spettatori. Ma non c'è solo cinema: abbiamo preparato una serie di conferenze, di laboratori per adulti e per bambini, una mostra di 15 artisti, due concerti e molto altro".

La dodicesima edizione de La Guarimba International Film Festival ha il sostegno della Calabria Film Commission, il patrocinio del Parlamento Europeo, della Provincia di Cosenza, del Touring Club Italiano e si realizza in collaborazione con il Forum Austriaco di Cultura, con l'Accademia dell'Ungheria, il Centro Ceco, l'Ambasciata della Repubblica Federale della Germania, il supporto di Unicef e con il Premio di rappresentanza della Camera dei Deputati.



