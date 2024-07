Libri: Padri e padrini, dedicato a tutti i papà del mondo

È ispirato liberamente ad una storia vera "Padri e padrini", ottavo libro dello scrittore e giornalista calabrese Emilio Grimaldi "dedicato - spiega l'autore - a tutti i papà del mondo".

Grimaldi racconta la storia di Domenico Scarfa, che vive in un quartiere difficile di Lamezia Terme e cresce in una famiglia di sani principi e grandi valori. Quando diventa padre è però costretto ad affrontare una battaglia legale con la madre di suo figlio, che lo denuncia per maltrattamenti e violenza privata.

Riuscirà Domenico, malgrado questa situazione, a beneficiare dei suoi diritti di padre? Riuscirà a vincere il pregiudizio della gente e la consuetudine dei tribunali di considerare i bambini figli prima della madre e, solo in seconda battuta, del padre? In "Padri e padrini" si ripercorrono tutte le traversie di un viaggio, ricco di sorprese e suspense, di un uomo solo contro tutti, ma non completamente. "Perché quando un uomo diventa padre - dice Emilio Grimaldi - un pezzo del suo cuore ne fa battere un altro che per tutta la vita non finirà mai di rincorrere".



