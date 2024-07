Voragine si apre in strada vicino all'ospedale di Vibo Valentia

Una profonda voragine si è aperta oggi per strada, nei pressi dell'entrata posteriore dell'ospedale di Vibo Valentia, dove è sita la camera mortuaria, proprio nel mezzo della carreggiata.

Secondo quanto si è appreso sarebbe profonda alcuni metri e larga due. Fortunatamente al momento del cedimento della strada non transitava alcun veicolo.

Dell'episodio sono stati avvertiti gli uffici del settore manutenzione e reti del Municipio che al momento hanno provveduto a delimitare l'area con le transenne. Dopo gli accertamenti, che verranno seguiti dall'assessore Salvatore Monteleone, saranno disposti gli interventi per ripristinare la strada.



