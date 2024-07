Vincenzo Voce il sindaco più gradito in Calabria, 59,5%

E' il sindaco di Crotone Vincenzo Voce il primo cittadino con il gradimento più alto tra i sindaci calabresi nell'edizione 2024 del Governance Poll realizzato da Noto per il Sole 24 Ore.

Voce è undicesimo a livello nazionale con un gradimento del 59,5%, -4,5% in meno rispetto all'elezione quando ottenne il 64%. Lo scorso anno aveva il gradimento del 56% dei suoi concittadini.

A seguire il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, 59mo nella classifica nazionale con il 50% di gradimento - invariato rispetto allo scorso anno - e 8,2 punti in meno rispetto all'elezione. Terzo Franz Caruso che, a Cosenza, ottiene il 73mo posto nazionale con il 48%, -9,6% dall'elezione e in calo rispetto al 50% del 2023.

Settantasettesimo nella graduatoria nazionale il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà con il 45,5%, e il -12,9% dall'elezione. Non è presente il gradimento del 2023 perché in quel periodo Falcomtà era ancora sospeso dall'incarico.

Nella classifica non è presente il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo perché eletto quest'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA