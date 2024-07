Polizia rintraccia sei migranti irregolari, due espulsi

Sei cittadini stranieri sono stati trovati in condizione di essere espulsi dal territorio nazionale nel corso di una operazione condotta dalla da personale dell'Ufficio immigrazione e della Squadra volante della Questura di Catanzaro nell'ambito di un'operazione denominata "Oscar 3".

L'operazione ha preso spunto dall'analisi delle dichiarazioni di ospitalità presentate in Questura negli ultimi mesi, nonché dalla disamina dei provvedimenti di rigetto per la concessione dei permessi di soggiorno e dell'inosservanza dei termini, concessi per l'esecuzione dell'espulsione mediante partenza volontaria.

Per un cittadino indiano è stato eseguito il provvedimento di espulsione con l'accompagnamento alla frontiera di Roma-Fiumicino e l'allontanamento dal territorio italiano con volo diretto a Nuova Delhi. È stata data, inoltre, esecuzione al provvedimento di espulsione mediante trattenimento nel Cpr di Brindisi - Restinco, nei confronti di un cittadino georgiano, scarcerato dalla Casa circondariale di Catanzaro, noto alle forze dell'ordine per diversi procedimenti penali e di polizia, nonché dal divieto di avvicinamento alla persona offesa. Anche per lui è previsto il rimpatrio nel Paese d'origine.

Un altro cittadino marocchino di 33 anni è stato, invece, arrestato per aver ferito un agente durante le operazioni di controllo.



