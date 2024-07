Prefetta Cosenza, qui ho scoperto una grande umanità

"Qui ho scoperto una grande umanità, non solo dei cittadini onesti che hanno apprezzato che la Prefettura abbia aperto le sue porte, ma anche la sinergia che si è creata con le altre istituzioni del territorio, specie con i sindaci". Lo ha detto il prefetto uscente di Cosenza, Vittoria Ciaramella, incontrando i giornalisti per il suo commiato dalla città in vista del suo trasferimento a Latina.

"Ritengo sia fondamentale - ha aggiunto il prefetto - proseguire nel fare rete perché nessuno di noi può fare da solo. Se ho lavorato e ottenuto risultati, lo devo per prima alla mia struttura che ho stressato costantemente e non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno. Il primo obiettivo che mi sono posta è stato far capire ai cittadini che lo Stato c'è. Perché ritengo che la vicinanza delle istituzioni al territorio sia fondamentale".

Vittoria Ciaramella si era insediata come prefetto a Cosenza il 9 agosto del 2021. Già nominato chi le subentrerà. Si tratta di Rosa Maria Padovano, di 62 anni, che arriva da Rimini.



