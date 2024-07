A San Lucido dal 26 luglio il "Fotografia Calabria festival"

É in programma dal 26 luglio al 25 agosto, a San Lucido, la terza edizione di "Fotografia Calabria Festival", il primo festival diffuso dedicato alla fotografia contemporanea in Calabria, ideato e promosso dall'associazione culturale "Pensiero Paesaggio".

"Il centro del Tirreno cosentino - riferisce un comunicato - si prepara ad accogliere, tra le strade ed i vicoli del centro storico ed in location uniche e speciali, i numerosi progetti, alcuni inediti ed altri in anteprima italiana, di fotografi internazionali, oltre ad eventi, talk e workshop dedicati al mondo della fotografia. Il tema della rassegna è 'Fotografia di famiglie'. Una scelta non casuale in cui singolare e plurale non hanno solo un senso grammaticale, ma anche sociale. 'Fotografia di famiglie' indaga un universo fatto di emozioni e di memorie, non solo digitali, trattando i temi della malattia, delle relazioni tra parenti, anche con l'intelligenza artificiale, inevitabile specchio del nostro tempo, e le storie di tutte quelle famiglie che si discostano dai modelli tradizionali e che esistono al di là dei legami di sangue. Sono nove i fotografi e le fotografe, provenienti dall'Italia e da vari Paesi del mondo, che presenteranno i propri progetti al Festival: Sofia Usleghi, Franzi Kreis, Pierluigi Ciambra, Carole Mills Noronha, Hyun-min Ryu, Noemi Comi, Filippo Venturi, Catherine Panebianco, Tim Smith".

"Come consuetudine - é detto ancora nella nota - il Festival ha indetto anche per questa edizione il concorso per fotografi emergenti, il cui tema centrale riprende quello dell'edizione di quest'anno. La vincitrice è la fotografa finlandese Lydia Toivanen con il progetto "From One Innocent Look", che racconta la sua peculiare storia familiare, cresciuta in una piccola comunità religiosa con 12 tra fratelli e sorelle".



