Si é insediato nuovo presidente Accademia Belle arti Catanzaro

Si è insediato il nuovo presidente dell'Accademia di Belle arti di Catanzaro, Stefania Mancuso, scelta dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Accolta dal direttore, Virgilio Piccari, la presidente Mancuso ha dato il via al suo mandato sottolineando di essere "felice di questo incarico che - ha detto - mi riempie di responsabilità.

Il mio impegno, nel prossimo triennio, sarà orientato a fare in modo che le linee già definite dalla direzione possano concretizzarsi in aggiunta alle nuove progettazioni che andremo a realizzare. Oggi, la formazione in Italia ha bisogno di essere attrattiva perché sempre più leggiamo di studenti che non proseguono negli studi post diploma. Per questo credo che debba essere un nostro obiettivo fare diventare sempre più attrattivo un territorio come la Calabria. Un altro obiettivo che mi pongo è di continuare a mantenere la grande notorietà che l'Accademia ha da quando è stata fondata e di posizionarla sempre più in alto a livello regionale, nazionale e internazionale. Questa è una sfida che oggi si impone per le dinamiche di mobilità di studenti e docenti. Anche su questo aspetto, quindi, credo che dovremo lavorare molto per realizzare tutti i progetti che possano creare sistemi e reti. Dovremo, poi, provare a mettere in atto delle strategie di formazione che possano mantenere gli studenti qui in Calabria allo scopo di evitare la migrazione formativa che caratterizza anche il nostro territorio".

Nel dare il benvenuto alla presidente Mancuso, a nome suo e di tutta l'Accademia, il direttore Piccari ha sottolineato il suo curriculum professionale. "Sono particolarmente grato alla ministra Bernini - ha detto il direttore - per avere scelto come nostro presidente la professoressa Mancuso, persona di profonda cultura, le cui competenze specifiche saranno un importante valore aggiunto per la nostra istituzione. Sono certo e convinto che questa nuova collaborazione porterà nuovi prodotti e nuovi 'profumi' all'interno della nostra struttura. L'Accademia di Belle arti di Catanzaro è stata riconosciuta, nei mesi scorsi, come vincitrice di un progetto a valere sui fondi del Pnrr per l'internazionalizzazione grazie al quale abbiamo avviato una collaborazione con altre 11 istituzioni nazionali omologhe alla nostra. L'idea è quella di creare, attraverso la sinergia ed il contributo importante che la presidente saprà portare, ancora più contatti, più collegamenti. Noi abbiamo un dovere: offrire ai nostri studenti, attraverso la qualità della formazione, l'opportunità di immaginare un futuro che si sviluppi nel proprio territorio".



