Jetcost,Tropea e Reggio tra città più ambite per le vacanze 2024

Ci sono anche Tropea, in decima posizione, e Reggio, 40/ma, tra le città italiane più ambite dagli italiani per le vacanze di luglio 2024, secondo il motore di ricerca di hotel e voli Jetcost.

Sicilia, Emilia-Romagna, Puglia, Lazio, Campania e Sardegna le regioni con il maggior numero di città tra le 40 destinazioni più ricercate. Napoli, Jesolo, Roma, Lampedusa, Capri, San Vito lo Capo, Rimini, Riccione, Favignana e Tropea le dieci destinazioni preferite dagli italiani.

"Le vacanze sono già arrivate per migliaia di italiani e quest'anno - è detto in una nota - sembra che ci sia più voglia che mai di partire. Le prenotazioni di alloggi sono aumentate del 10% per il mese di luglio 2024 rispetto allo scorso anno, che era già un record. In termini di preferenze, sembra che gli italiani continuino a desiderare sole e spiaggia, con queste destinazioni che spiccano nelle loro ricerche (74%) rispetto alle destinazioni interne (26%).



