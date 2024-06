Scontro tra due auto nel cosentino, muore un 61enne

Un 61enne di origini campane è morto in un incidente che si è verificato oggi sulla strada statale 18 nei pressi di località "La Bruca" di Scalea. Nel sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti della Polizia stradale, sono rimasti coinvolti due veicoli, una 500 vecchio tipo e una Mercedes. Il conducente dell'utilitaria è deceduto nonostante il trasporto in elicottero verso l'ospedale dopo essere stato soccorso sul posto da personale medico giunto su un'ambulanza.

Nell'immediatezza del sinistro, alcuni automobilisti in transito hanno posizionato le loro vetture a protezione delle automobili incidentate e delle persone a bordo. Il traffico sulla Statale è rimasto bloccato diverso tempo per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli.



