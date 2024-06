Occhiuto, 'per Abramo CC prorogata di un mese commessa Tim'

(V. 'Abramo CC verso la chiusura, indette 4 ore...' delle 13.32) Sarà prorogata di un mese la commessa Tim per la Abramo Customer Care in attesa di una soluzione strutturale.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto su Instagram.

La precedente commessa scadeva tra 5 giorni dopo di che l'Azienda avrebbe rischiato la chiusura con il conseguente licenziamento di 1000 dipendenti. Proprio per questo, i sindacati hanno programmato uno sciopero di 4 ore di tutti i dipendenti nei tre siti produttivi calabresi (Crotone, Montalto Uffugo e Catanzaro).

"Per ora - ha afferma Occhiuto - una proroga di un mese per i dipendenti di Abramo mentre continua il lavoro per una soluzione strutturale".



