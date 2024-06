Tafferugli dopo Cosenza-Catanzaro, Tar sospende 3 Daspo

Il Tar Calabria ha sospeso 3 dei 9 Daspo inflitti a tifosi cosentini dopo i tafferugli avvenuti in occasione del derby Cosenza-Catanzaro del 3 marzo scorso, sia vicino allo stadio "San Vito-Marulla" e fuori dall'impianto.

Il questore Giuseppe Cannizzaro dopo il derby aveva emesso 9 provvedimenti di Daspo nei confronti di appartenenti alla tifoseria cosentina. Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Enrico Morcavallo e sospeso gli effetti del provvedimento impugnato. Fissata per l'11 dicembre 2024 l'udienza pubblica per la trattazione del merito.



