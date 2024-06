Il "capo largo" strappa Vibo Valentia al centrodestra. Con due sezioni da scrutinare su 37, il candidato del centrosinistra più il Movimento 5 Stelle Enzo Romeo è al 53,35%, una percentuale ormai non recuperabile dal candidato di centrodestra Roberto Cosentino.

I sostenitori di Romeo sono già scesi in strada per festeggiare l'elezione.



