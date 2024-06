Serie C, il Crotone ufficializza Longo per la panchina

Emilio Longo è il nuovo allenatore del Crotone. L'annuncio ufficiale è avvenuto stamani dopo la firma sul contratto biennale tra il nuovo tecnico ed il direttore generale della società rossoblù Raffaele Vrenna.

Il Crotone, dopo il campionato scorso deludente, aveva da tempo messo gli occhi su Longo che era alla guida del Picerno che ha eliminato i calabresi dai play off. Il tecnico però era legato per un altro anno alla squadra lucana e si è dovuto attendere la rescissione del contratto prima di ingaggiarlo ufficialmente.

Longo, di 51 anni, di Salerno, negli ultimi due anni alla guida del Picerno si è messo in evidenza non solo per aver in entrambi i casi raggiunto il traguardo dell'accesso ai playoff, ma soprattutto per il gioco espresso dalla sua squadra, spettacolare e propositivo, fatto di intensità e di qualità delle trame.

Con l'arrivo di Longo e del ds Antonio Amodio la riorganizzazione tecnica dell'Fc Crotone è completa e la società potrà iniziare a fare mercato per rinnovare la rosa.



