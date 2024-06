La Calabria, con un dato di 5.0, occupa, insieme a Basilicata, Sicilia e Puglia, il primo posto della classifica delle regioni sottoposte ad un elevato tasso di stress idrico.

Per stress idrico s'intende il rapporto tra prelievi idrici totali e disponibilità di acqua superficiale e sotterranea.

I dati sono stati raccolti dalla Community Valore Acqua per l'Italia di The European House - Ambrosetti.



