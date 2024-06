Le Mans: presidente Consiglio Calabria, Fuoco orgoglio regione

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, esprime soddisfazione per la vittoria di Antonio Fuoco, originario di Cariati (Cosenza), alla guida della Ferrari, alla 24 ore di Le Mans. "Desidero esprimere le più sentite congratulazioni - afferma Mancuso in una dichiarazione - ad Antonio Fuoco per l'eccezionale vittoria, insieme a Nicklas Nielsen e Miguel Molina. Il successo di Antonio non è solo un trionfo personale ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per tutta la Calabria. Il suo straordinario talento, la sua dedizione e la sua passione per l'automobilismo sportivo hanno reso possibile un'impresa storica che ci riempie di gioia. Questo successo è una testimonianza del grande valore dei nostri giovani e delle loro capacità di emergere a livello internazionale. Antonio Fuoco, già collaudatore in Formula 1 per la scuderia Ferrari, esempio luminoso per tutti noi e simbolo di speranza e di ispirazione per le generazioni future, ha portato in alto il nome della Calabria e dell'Italia, dimostrando che con impegno e determinazione si possono raggiungere traguardi straordinari".

"Complimenti e auguri, quindi, ad Antonio Fuoco - conclude il presidente del Consiglio regionale della Calabria - per un futuro che, ne siamo certi, continuerà a regalarci emozioni e vittorie".



