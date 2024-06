Esplosione in un appartamento nel catanzarese, tre feriti

Tre persone, due uomini e una donna, sono rimasti feriti a seguito di un'esplosione verificatasi in un appartamento seminterrato a Montepaone Lido, nel catanzarese. Le condizioni dei due uomini, che hanno riportato ustioni, sono ritenute più gravi mentre la donna è rimasta ferita ma è cosciente.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e del distaccamento di Soverato.

La donna dopo la deflagrazione era rimasta bloccata dalle macerie all'interno del bagno ed è stata tratta in salvo dai vigili che l'hanno poi affidata ai sanitari del 118. L'esplosione ha completamente divelto le pareti dell'abitazione, porte e finestre. Danni anche anche alle abitazioni soprastanti che in via precauzionale sono state evacuate. Secondo le prime ipotesi a causare la deflagrazione sarebbe stata una probabile fuga di gas. Ulteriori accertamenti sono in corso. Sul posto carabinieri e polizia locale.



